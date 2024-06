Una parte di te 2024 è una storia vera? Come finisce e finale spiegato

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 2 giugno 2024) Dal 31 maggioè disponibile su Netflix Unadi te. Si tratta di un film svedese diretto da Sigge Eklund, che racconta ladi Agnes. Quest’ultima è una 17enne che si ritrova a dover affrontare una grave perdita, quella della sorella Julia, la quale muore in un incidente stradale. La trama ha l’obiettivo di esplorare le emozioni e i sentimenti di Agnes, che vive questa tragedia cercando di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Unadi te è una? La trama del film Unadi te non è basata su unain particolare che vede protagoniste due sorelle. La sceneggiatrice Michaela Hamilton, in una nota, hache questarappresenta unadel suo passato, in realtà. Questo perché ha perso suo fratello minore di 19 anni in un incidente stradale, sette anni fa.