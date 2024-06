Scontro fra due aerei dell’Aeronautica in Portogallo | un morto e almeno un ferito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) È finita in tragedia un’esibizione della pattuglia di volo acrobaticomilitare portoghese. Duesi sono scontrati e nella collisione un pilota èe ci sarebbeun altro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 2 giugno nella città di Beja, nella regione Alentejo a sud del, durante il volo acrobatico Beja Air Show. Secondo la televisione di stato portoghese (Rtp), un aereo è precipitato e due hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja evacuata. Al momento non ci sono immagini dell’incidente, visto che la Força Aérea Portuguesa ha chiesto tramite il proprio profilo X di non diffonderle “per rispetto verso le persone coinvolte”.