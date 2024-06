Sardegna | 37enne ucciso al pub con una coltellata al petto arrestato un 19enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 2 giugno 2024) La vittima, con un passato da carabiniere, lavorava al Porto Canale e nel pub di Cagliari dove ha perso la vita aveva lavorato come buttafuori. Fabio Piga, 37 anni, cagliaritano, la scorsa notte è stato accoltellato a morte al Donegal: pub della movida notturna cagliaritana, in via Caprera. Il presunto responsabile dell’omicidio, Yari Fa, 19 anni, di San Michele, con brevissime indagini, è stato identificato dagli uomini della Squadra mobile della polizia ed è stato immediatamente portato in Questura per tutte le verifiche del caso. Il presunto assassino (nella foto in basso a destra) in queste ore sarà interrogato dal pubblico ministero Marco Cocco, titolare delle indagini. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli specialisti della polizia Scientifica e il medico legale Roberto Demontis che – in queste ore – dovrà effettuare l’autopsia sul corpo della povera vittima.