Roma bloccati attivisti ambientalisti

(Di domenica 2 giugno 2024) 14.07 Sono stati fermati a, in diverse strade del centro,15di Ultima Generazione. In 5 erano a Piazza SS Apostoli,con bottiglie di liquido nero, a ridosso del passaggio del presidente Mattarella. Per gli investigatori volevano agire in più punti della parata ai Fori Imperiali. "Siamo venuti a chiedere a Mattarella di proteggerci e proteggere la Repubblica",dicono."Chiediamo un Fondo Riparazione" per i fenomeni climatici. Denunciano che un agente ha manganellato uno di loro mentre era già a terra.