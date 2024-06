Roland Garros 2024 | Moutet illumina per un set poi Sinner si prende la scena e si guadagna i quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Janniksupera in rimonta Corentine vola aidi finale del. Il francese hato nel primo set con il suo tennis particolare che ha messo in grande difficoltà l’azzurro, ma si è poi spento con il passare del match. Dall’altra parte Jannik è piano piano entrato in partita ed ha chiuso senza patemi in due ore e 41 minuti con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1. L’altoatesino raggiunge così per la settima volta in carriera idi finale in uno slam, la seconda a Parigi dopo il 2020.affronterà ora Grigor Dimitrov, che ha superato in tre set un Hubert Hurkacz in difficoltà fisica con il punteggio di 7-6(5) 6-4 7-6(3). I precedenti contro il bulgaro sorridono al numero 2 Atp, che è avanti 3-1 e ha vinto l’ultima sfida per alzare il titolo al Masters 1000 di Miami.