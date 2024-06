Riforme | Caruso sindaco Cs ' Meloni a gamba tesa su Cei grazie a vescovi che difendono unità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Uno sgarbo istituzionale dietro l'altro, cadute di stile senza precedenti che fanno vergognare gli italiani dinanzi all'Europa ed al Mondo”. Lo dice Franzdi Cosenza, sulle polemiche tra la presidente del Consiglio Giorgiae la Conferenza episcopale italiana sulle. "La presidente, in versione elettorale nella ricerca di voti per le prossime Europee -prosegue- sta dando il peggio di sé, al pari del suo vicepresidente e ministro Matteo Salvini, che in Calabria nei giorni scorsi per il suo tour propagandistico si è preso anche lui il lusso di offendere icalabresi 'rei' di aver espresso un parere negativo alla sciagurata riforma dell'Autonomia differenziata che spaccherà il Paese tarpandone le ali dello sviluppo".