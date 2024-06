Polizia Locale no del Ministero all’uso del bastone distanziatore Gandi | Una risposta incomprensibile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo. Lanon potrà dotarsi del. Il diniego arriva daldell’Interno dopo che Palafrizzoni, attraverso la Prefettura, lo aveva interpellato per chiedere un chiarimento rispetto al giudizio, né positivo né negativo, espresso nel 2019 dal Banco di prova, ente che autorizza oppure no l’utilizzo del prototipo scelto dall’amministrazione di turno. In particolare, si fa riferimento a quello che in gergo viene definito “Ghost”, lo stesso in uso dalladi Brescia che, sostiene il Banco, avrebbe un margine di pericolosità del 5% se usato in modo improprio. Diverso dal manganello, in dotazione alladi Stato. A portare la notizia, o meglio l’aggiornamento, su un argomento che tiene banco anche e soprattutto in campagna elettorale, tanto da essere stato inserito nel programma elettorale del centrodestra, è stato Sergioche, nella mattinata di sabato 1 giugno, al parco della Malpensata.