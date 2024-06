Mariann Barrena McClay chi è la moglie di Carlo Ancelotti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 2 giugno 2024)è uno degli allenatori più forti al mondo. Per qualcuno è il migliore della storia e per altri in cima alla classifica di quelli moderni. C’è anche chi tenta di incollargli addosso la definizione di allenatore fortunato, ma i numeri sono dalla sua e quando si aggiornano con tale frequenza e comportano determinati trofei in bacheca, non parlare di meriti è da ipocriti. Calcio a parte, però, dopo l’ennesima Champions League vinta in panchina, il bacio dato alla secondaha scatenato un po’ di curiosità online. Ecco, dunque, chi è la compagna di vita del tecnico italiano., vita privata Sappiamo che il primo matrimonio diè durato ben 25 anni. La sua primaè stata Luisa Gibellini, con la quale è stato sposato dal 1983 al 2008.