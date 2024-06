Maresca dovrà combattere contro il mito Pochettino dei senior del Chelsea Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Enzosarà il nuovo allenatore del. L’ex Leicester avrà il compito di risollevare una squadra che negli ultimi anni non è riuscita ad imporsi al meglio in Premier League.guadagnarsi presto la fiducia delIlscrive: Uno dei più grandi compiti di Enzosarà quello di risollevare l’umore nello spogliatoio e conquistare i giocatoriche non hanno reagito bene all’addio di. La dirigenza era convinta che il tecnico non fosse adatto alla squadra e a coordinarsi con i direttori sportivi, Laurence Stewart e Paul Winstanley. Credono invece chesia una scelta migliore e il suo sistema del gioco sia più adatto ai loro calciatori. Ma è un allenatore con pochissima esperienza ai massimi livelli elavorare in fretta per guadagnare la fiducia della sua squadra.