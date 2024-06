Fonte : quifinanza di 2 giu 2024

L’atto di opposizione, spiega l’avvocato, si articola su tre punti: “L’assenza del giustificato motivo oggettivo, la violazione del repechage (ovvero il dovere del datore di lavoro di offrire una mansione alternativa al dipendente, prima di licenziarlo, ndr) considerando che la mia assistita prima di lavorare alla sede di Assago della multinazionale olandese aveva lavorato con le medesime mansioni in Francia e Spagna e, in ultimo, comportamento discriminatorio del management olandese perché la ‘non profittabilità’ come si legge nella lettera di licenziamento, qualora fosse accertata, non è dovuta a ragioni imputabili alla donna, ancora in cura”.

Manager licenziata dopo stupro lettera di risoluzione del contratto firmata da una donna