LIVE – Musetti-Djokovic 5-7 7-6 0-0 terzo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

32 – Comincia il riscaldamento 22. Djokovic non perdona e chiude il game, 2-1 SECONDO SET – Tre punti di fila vinti da Musetti, importante vincere questo game: 1-1 SECONDO SET – Piovono aces in questo primo gioco, 1-0 SECONDO SET – Si comincia con il serbo alla battuta SET DJOKOVIC! Un game da marziano per il numero uno del mondo: il serbo ha alzato il livello e ha giocato un game straordinario, 7-5 PRIMO SET – Altro game molto rapido impreziosito da due palle corte meravigliose di Djokovic, 6-5 PRIMO SET – Musetti non è da meno! Qualche errore di troppo da parte di Djokovic, ma Lorenzo è concentrato: 5-5 PRIMO SET – Game molto semplice per Djokovic che in men che non si dica tiene la battuta a zero e sale 5-4 PRIMO SET – Nonostante un doppio fallo sanguinoso, Musetti mantiene la calma e vince un game molto delicato: 4-4 PRIMO SET – Ai vantaggi Djokovic tiene la battuta, c’è partita: 4-3 PRIMO SET – Bel game autoritario di Lorenzo, 3-3! PRIMO SET – Il numero uno del Mondo prende in mano gli scambi ed il gioco, è di nuovo avanti: 3-2 PRIMO SET – Controbreak del serbo: Novak alza il ritmo da fondo e rimette tutto in parità, 2-2 PRIMO SET – BREAK MUSETTI! Straordinario Lorenzo che incanta lo Chatrier con due punti magnifici: 2-1 primo set PRIMO SET – Bel game d’esordio anche da parte di Musetti che è in partita: 1-1 PRIMO SET – Comincia alla grande il numero uno del mondo che cambia ritmo con il diritto e tiene a 30: 1-0 PRIMO SET – Si comincia con Djokovic alla battuta! 22.

