LIVE Motocross GP Germania MXGP 2024 in DIRETTA | tra poco il via di gara-2!

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Lucas Coenen vince-2 in Mx2, Adamo conclude sesto e Zanchi ottavo. 16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-2 di. 14.57 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17 per-2! 14.56spettacolare, con Prado che ha preso il comando dellama dietro di lui Herlings da spettacolo con la sua solita rimonta. Gajser non perfetto ma vivo. Buona prova degli italiani, Bonacorsi settimo e Guadagnini undicesimo. 14.55 Ecco l’ordine di arrivo: 1 1 Prado, Jorge ESP GAS 36:00.648 17 2:00.477 4 2:11.902 2:09.048 2:06.299 0:27.636 0:40.009 0:27.604 0:36.653 Finish 2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 36:13.543 17 0:12.895 0:12.895 2:02.159 4 2:09.479 2:07.159 2:06.385 0:27.355 0:39.