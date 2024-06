LIVE Moto3 GP Italia 2024 in DIRETTA | comincia la gara!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP EDI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 SI SPENGONO I SEMAFORI! PARTE IL GP D’DELLA11:00 Parte il giro di ricognizione! Ricordiamo che Estèban e Farioli dovranno scontare due long lap penalty 10:55 Il tema dellasarà cosa farà David Alonso: il colombiano potrebbe provare subito lo strappo. Una fuga in solitaria del pilota favorito potrebbe generare almeno due serpentoni. Vedremo quello che succederà. 10:54 Trionfo di omaggi, caschi e livree speciali per glini! Sarà uno spettacolo tricolore al Mugello, a prescindere dal risultato. 10:50 Situazione difficile per glini che, tuttavia, potranno contare su Luca Lunetta, pronto a partire dalla piazzola numero sei.