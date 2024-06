LIVE Italia-Cina 2-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | 25-19 tanta qualità nel secondo set per le azzurre!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:23set di estrema consistenza eper l’, che è salita dillo in tutti i fondamentali. Lubian top scorer del match con 9 punti, Egonu è salita a quota 8 con il 20% in attacco nelset e due ace. 25-19 ANCORAAAAAAA! Egonu con un servizio vincente chiude il set. 24-19 Li chiude troppo il colpo e attacca in rete, ci sono 5 set-point per l’. 23-19 ACEEEEE DI EGONUUU! 22-19 Antropova in campo per alzare il muro. 22-19 Mani-out di Degradi da posto quattro, ottimo ingresso. 21-19 In rete il servizio di Danesi dopo il time-out cinese. 21-18 ACEEEE DI DANESI! Break pesantissimo. 20-18 Sette vincente di Danesi, era importante cambiare palla. 19-18 Wu riporta le cinesi a -1, ma le asiatiche hanno difeso l’impossibile in questo scambio grazie a dei rimpalli fortunati.