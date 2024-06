LIVE Arnaldi-Tsitsipas 6-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | gran 1° set per il ligure che mette le basi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 In rete il dritto in corsa difensivo del. 15-0 Lungo il rovescio dell’azzurro.6-3! Con l’ennesima prima vincente del parziale, lo conquista! 40-30 Slice vincente! 30-30 CLAMOROSO dritto vincente lungolinea definitivo e sulla riga di. Cos’ha tirato! 15-30 Errore con il dritto inside in. Attenzione! 15-15 Servizio e dritto in pressione! 0-15 Passante di rovescio nei piedi di, poi facile dritto. 5-3 A zero il greco. Serve per il set. 40-0 Ace (4°). 30-0 Servizio, dritto e smash a rimbalzo. 15-0 Servizio e dritto. Lob diappena lungo. 5-2 Non risponde al kick sul rovescio. A-40 Prima vincente! 40-40seconda, rovescio di pressione e rovescio del greco lungo! 30-40 Prima vincente! 15-40 Risposta di rovescio sulla riga di