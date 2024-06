Leao lo impacchetto Le parole rubate a Scaroni scatenano il tam-tam | interviene la società

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Lo, sono venale". Il Milan, dopo un finale di stagione costellato di polemiche, si appresta a voltare pagina con il cambio di guida tecnica in panchina. L'era di Stefano Pioli, tecnico capace di riportare lo scudetto nella Milano rossonera, ma anche di perdere sei derby di fila e vedersi alzare il titolo della seconda stella dell'Inter sotto gli occhi, dirà addio nei prossimi giorni. Al suo posto, laha scelto Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma che conosce bene il campionato italiano. Con il portoghese a guidare la squadra, il dubbio maggiore è legato all'impostazione del prossimo mercato estivo. I tifosi temono che possa esserci almeno un sacrificato eccellente: nelle ultime settimane si è parlato di un forte interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez, ma alcunedi Paolopotrebbero riaprire tutto.