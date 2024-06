Italiano in lacrime | Me ne vado migliore ho dato tutto Ci è mancato solo un premio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo, 2 giugno 2024 - Emozione e commozione, nell'addio di Vincenzoalla Fiorentina dopo tre anni. Il tecnico, al limite delle, ha parlato dopo la vittoria di Bergamo che chiude il suo ciclo a Firenze. "Potevamo davvero arrivare con un giusto, sono stati tre anni bellissimi. Me nediverso da quando sono arrivato tre anni fa, con un bagaglio enorme per quello che mi hala società, i ragazzi e il popolo viola. Non abbiamo aggiunto un trofeo, ma il percorso è stato fantastico. Tutti meritavamo questa gioia, ma questi tre anni li reputo positivi. I rapporti che si sono creati sono fantastici, abbiamo pianto e ci siamo abbracciati nello spogliatoio. Andare via e lasciare questo legame è qualcosa di non bello.