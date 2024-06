Internet dopo qualche annosvanisce | ecco cos’è il Digital Decay

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024)sta man mano sparendo? uno studio ha rivelatoil fenomeno del “” e cosa accade realmente ai contenuti pubblicati Il Pew Research Center di Washington ha recentemente pubblicato un’analisi che mette in luce un fenomeno preoccupante: la scomparsa graduale di una vasta quantità di contenuti web, un processo noto come “”. Paginevuote -Ansa- Notizie.comQuesto studio offre uno sguardo dettagliato sul destino delle pagine web create negli ultimi dieci anni, rivelando che un quarto di esse non è più accessibile.sta perdendo i contenuti pubblicati, ma perchè accade questo? Per condurre questa analisi, il Pew Research Center ha esaminato un campione rappresentativo di pagine web raccolte dall’organizzazione no-profit Common Crawl.