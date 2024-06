Incubo nell’ex studentato | Tra ubriachi e spacciatori aggressioni tutti i giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ogni notte, nei 14 piani del condominio di via delle Costellazioni 170 dormono circa 500 persone in 178 camere. In Italia, i comuni che contano meno abitanti dell’ex-sono più di 900. In poche parole, l’edificio più discusso del quartiere Villaggio Zeta è un paese. Nella fattispecie, parliamo di un paese che raccoglie tanti mondi diversi: quello dei migranti inclusi nel percorso di accoglienza attraverso la cooperativa l’Angolo, quello delle famiglie in carico ai servizi sociali, ma anche quello di semplici inquilini della palazzina. Tre realtà completamente diverse, caratterizzate da esigenze specifiche, che vivono in spazi ristretti e sono costrette a condividere, non senza difficoltà, gli stessi ambienti comuni. Per provare a comprendere cosa voglia dire vivere in Costellazioni 170, siamo riusciti a parlare con sei donne e un uomo provenienti da famiglie che vivono nello stabile e che, temendo ritorsioni a seguito di quest’intervista, hanno chiesto di non rivelare la loro identità.