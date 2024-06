Incidente a Ravenna esce di strada sulla sua Fiat 500 e muore a 38 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Una donna di 38è morta questa mattina in unle avvenutovia Mandriole, a nord di. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, la 38enne era al volante di una500 e viaggiava con direzione Sant'Alberto-Casal Borsetti, quando in un tratto rettilineo della provinciale ha perso il controllo del veicolo ed è uscita dipropria sinistra, finendo nel campo adiacente. Altri veicoli non risultano coinvolti. Inutile l'intervento dei mezzi del 118, in quanto la donna sarebbe morta sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Comacchio. .