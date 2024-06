Giada Zanola ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia dall’autopsia i primi risultati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)era con ogni probabilitàil suo ex compagno Andrea Favero, in carcere perché accusato del femminicidio, l’avrebbedaldell’autostrada A4, a Vigonza (Padova).non sarebbero stati evidenziati segni di strangolamento o ferite di arma da taglio sul corpo della donna. È comunque possibile che Favero, secondo l’ipotesi della procura, l’abbia tramortita per riuscire a sollevarne il corpo oltre la ringhiera del manufatto, che in quel punto misura circa due metri. Intanto emergono dei particolari dalle testimonianze raccolte dalla polizia, che sta svolgendo le indagini sull’omicidio della donna di 34enne.aveva confidato alle amiche molte paure, dopo la crisi del rapporto con Andrea Favero: oltre alle botte e alle continue liti, aveva paventato il rischio che l’ex compagno mettesse in rete i suoi video privati, per ricattarla.