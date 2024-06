Fiorentina scherzetto all’Atalanta | Gasperini chiude la Serie A al quarto posto | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Si è conclusa ufficialmente la stagione nel campionato diA. Il recupero tra Atalanta esi è concluso sul risultato di 2-3 e la squadra di Gian Pieroha chiuso la stagione al. Fallito il sorpasso alla Juventus per il terzo. Succede tutto nel primo tempo, dove per i viola Belotti firma una doppietta al 6? e al 46? e va in rete Gonzalez al 19?, per i nerazzurri a segno Lookman al 12? e Scalvini al 32?. La Deacosì il campionato a 69 punti in quarta piazza mancando il sorpasso in extremis sulla Juventus che finisce al 3°a quota 71. I viola chiudono invece in ottava posizione con 60 punti. LaInter 94 Milan 75 Juventus 71 Atalanta 69 Bologna 68 Roma 63 Lazio 6160 Torino 53 Napoli 53 Genoa 49 Monza 45 Verona 38 Lecce 38 Udinese 37 Cagliari 36 Empoli 36 Frosinone 35 Sassuolo 30 Salernitana 17