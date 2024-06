Fine di una lunga attesa Il robot chirurgico torna in ospedale | È un passo nel futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Discusso, desiderato, atteso. Ha il fatalismo delle grandi attese l’odissea che ha accompagnato le sorti del’Da Vinci’ per le sale dell’Infermi. E come tutte le grandi attese, inanche la macchina del, come un Ulisse dai bracci meccanici e votato alla miglior cura possibile del paziente, èta ’a casa’. All’’Infermi’ di Rimini, che insieme a Ravenna ha di recente chiuso il cerchio dell’innovazione che vede ora tutti i maggiori nosocomi dell’Ausl Romagna dotati di questo macchinario all’avanguardia in grado di supportare il lavoro dei medici dei reparti che ne usufruiranno (urologia, soprattutto, chirurgia generale, chirurgia pediatrica e ginecologia). Il ’Da Vinci’ è da pocoto all’Infermi ed è già pronto all’uso, anche se l’inaugurazione ufficiale che si terrà giovedì, anticipata dalla soddisfazione del direttore generale dell’Azienda Tiziano Carradori, che riguardo al grande ritorno scandisce: "È un grandeavanti nel".