Festa della Repubblica italiana cosa si festeggia il 2 giugno

(Di domenica 2 giugno 2024) Quest’anno, il 2, ricorre il 78° anniversarionascita. Come viene ricordato nel film pluripremiato e campione d’incassi ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, in Italia, tra il 2 e il 3del 1946 si svolse lo storico referendum in cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e. Dopo oltre otto decenni di regnodinastia dei Savoia – con gli ultimi venti segnati dalla dittatura fascista, conclusa con la fineSeconda Guerra Mondiale – gli italiani scelsero di trasformare la Penisola in unacostituzionale. Storia Fu deciso che al voto potevano partecipare tutti i cittadini italiani di età superiore ai 21 anni e di ambo i sessi: una delle maggiori novità fu proprio che, per la prima volta, in Italia, anche le donne poterono recarsi alle urne ed esprimere la loro preferenza.