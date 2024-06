Europei di Calcio Amputati l’Italia è fantastica all’esordio | arriva la vittoria contro l’Olanda

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024) E’ splendido l’esordio degli Azzurri della Nazionale diagliin svolgimento fino al 4 giugno.ha vinto per 2-0. Il racconto della gara, le interviste, la delegazione italiana e il programma della manifestazione – Fonte fispes.it Grandeper gli Azzurri del CT Francesco Ramunno, proprio nel giorno della Festa della Repubblica Italiana.si impone 2 – 0nella prima gara dell’Europeo 2024 delorganizzato dall’EAFF (European Amputee Football Federation) in programma in Francia a Evian dall’1 all’8 giugno 2024. Inizia bene dunque l’avventura dei nostri ragazzi che vinconograzie alle marcature di Lorenzo Marcatognini e Paolo Capasso entrambi calciatori dello Sporting Amp Football.