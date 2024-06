Da Roma alla Juve un Big dice sì a Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 2 giugno 2024) Da: il giocatore ha detto già di sì ae adesso rimane “solamente” da impostare la trattativa con il club di appartenenza. Ecco la situazione C’è un’enorme confusione, in questo momento, dentro un importante club di Serie A. Non si conosce infatti – nonostante abbia ancora un anno di contratto – chi sarà l’allenatore della prossima stagione. Evidente ci siano dei dissidi tra le parti, come è evidente che qualcosa non stia andando per il verso giusto. E anche prima non sono state tutte rose e fiori. Giuntoli (Lapresse) – Ilveggente.itParliamo della Lazio: Igor Tudor, che ha preso il posto di Maurizio Sarri dopo le dimissioni, non ha legato con lo spogliatoio si legge nelle cronache che arrivano da Formello. E dopo aver perso Kamada – che dovrebbe liberarsi a parametro zero – potrebbe ritrovarsi anche senza un altro centrocampista che ha oggettivamente fatto bene nel corso dell’anno.