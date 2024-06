Con Eric Clapton è partito il Lucca Summer Festival Applausi per Slow Hand

Leggi tutta la notizia su lanazione

2 giugno 2024 – Conin concerto davanti alle storiche Mura, nel suo unico concerto italiano, ha preso il via l'edizione 2024 del. Nel concorso di 19 concerti tra i protagonisti di spicco ci sono Ed Sheeran, Rod Stewart, Lenny Kravitz, Smashing Pumpkins e Duran Duran.alSono 9 i concerti in esclusiva italiana e per la prima volta nella storia delci sarà spazio anche per un evento speciale legato alla musica classica che vedrà il maestro Riccardo Muti interpretare i capolavori di Giacomo Puccini di fianco alle Mura. In una serata che verrà trasmessa in diretta in mondovisione dalla Rai, venerdì 28 giugno Muti prenderà il podio per dirigere l'Orchestra Cherubini formata eccezionalmente, in occasione del ventennale dalla sua fondazione, da 130 musicisti che accompagneranno le esibizioni dei cantanti d'opera.