Calciomercato Napoli sfuma una big per Osimhen | l’annuncio è definitivo

(Di domenica 2 giugno 2024) In casabisogna segnalare un annuncioche riguarda il futuro del suo attaccante principale: Victor. Nel, dopo una stagione ricca di errori, è in atto una vera e propria rivoluzione. Aurelio De Laurentiis, conscio dei vari sbagli che ha commesso nel programmare l’annata più deludente della sua stagione, sta attuando una vera e propria rivoluzione all’interno del club partenopeo. Basti pensare agli ingaggi di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e ad Antonio Conte come nuovo allenatore. Se per il primo è arrivato ancheufficiale, per quello del tecnico pugliese bisogna aspettare ancora qualche giorno. Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis, infatti, hanno sì trovato l’accordo su tutto, ma per il comunicato del patron ci vuole ancora un po’ di tempo.