Atalanta il terzo posto sfuma all’ultima curva | la Fiorentina vince a Bergamo

(Di domenica 2 giugno 2024). Neanche quarantott’ore dopo la sbornia della festa con il bus scoperto in giro per la città, l’conclude la sua stagione con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, sia perché arriva contro una rivale come la, sia perché non permette di arrivare al sorpasso sulla Juventus che sarebbe valso il. La Dea perde 2-3 al Gewiss Stadium e chiude il campionato al quarto, che vale comunque una più che nobile qualificazione in Champions League, anche se con qualche milioncino in meno rispetto a quelli che la Dea avrebbe incassato arrivando sul gradino più basso del podio dietro Inter e Milan. Antonio Percassi in Comune era stato chiarissimo: “Domenica c’è una partita da giocare”, giusto per far capire una volta di più che ilè obiettivo concreto e da portare a casa.