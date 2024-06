Atalanta-Fiorentina pasillo de honor a Orsato | l’arbitro saluta indossando una maglia speciale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024)è stata la partita numero 290 diretta in Serie A da Daniele, nonché l’ultima. Il fischietto di Schio si ritirerà infatti dopo gli Europei per motivi di età ed è stato omaggiato a dovere al Gewiss Stadium. Le due squadre hanno riservato alunde, che ha ricevuto applausi a scena aperta anche da parte delle due tifoserie. Per l’occasione,ha indossato unacon scritto ‘Legend’ e ‘290’ ed è stato celebrato anche da parte delle due squadre, che hanno preparato a loro volte due maglie personalizzate con la scritta ‘290’ sul retro. Non sono poi mancati baci, abbracci e saluti calorosi con i giocatori e addirittura qualche selfie con dei tifosi. Il giusto tributo per quello che è stato il miglior arbitro italiano dell’ultimo decennio.