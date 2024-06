Angela Finocchiaro chi sono e il marito Danilo e i figli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024)ha sposato recentemente il, un attore teatrale: dalla loro unionearrivati iNicolò e Nina.: i video con iled iOggi vedremo l’artista tra i protagonisti del film Ricchi A Tutti I Costi al fianco di Christian De Sica tra gli ospiti di Domenica In, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del programma, Mara Venier.Nata e cresciuta a Milano da una famiglia originaria di Catania, inizia il suo percorso teatrale negli anni settanta, quando debutta nella compagnia sperimentale Quelli di Grock. Nel 1980allestisce, con Carlina Torta e Amato Pennasilico, lo spettacolo Panna Acida, nome che passerà poi ad indicare un nuovo gruppo teatrale e nel 1979 partecipa al film che le darà notorietà nazionale, Ratataplan di Maurizio Nichetti.