2 giugno 2024 | Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

(Di domenica 2 giugno 2024) 2 giungo. Alla presenza delle alte cariche dello stato il Presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 78° anniversario della Repubblica, ha resoal Monumento delall’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e Banda. Il Presidenteha, quindi, deposto una corona d’alloro al Sacello del, in ricordo di tutti i militari e i civili che hanno servito e servono lo Stato con impegno ed abnegazione, alla presenza delle alte cariche dello Stato. Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Piazza Venezia.