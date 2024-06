Volley Nations League femminile 2024 | l’Italia spreca e cede al tie-break contro il Brasile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Seconda sconfitta perellaball(VNL). La squadra di Julio Velasco ha ceduto il passo alnella partita valevole per la Pool 3 della seconda settimana e l’ha fatto con il punteggio di 2-3 (24-26, 27-25, 25-18, 19-25, 10-15). Dopo le nette vittorieFrancia e Repubblica Dominicana, non è arrivato purtroppo il tris per le azzurre, battute da quella che è la squadra più temibile di questa settimana di VNL. La compagine verdeoro di Zé Roberto, già qualificata per i Giochi di Parigi, è infatti seconda nel ranking mondiale e lo ha dimostrato dando grande filo da torcere al, riuscendo a imporsi al tie-. Non mancano però i ripianti alle azzurre, che alla Galaxy Arena di Macao erano state bravissime a ripartire dopo un pessimo inizio ed a riportarsi avanti dopo esser state in svantaggio di un set.