Spedizione punitiva | cadavere trovato in rudere abbandonato a Bari ucciso a colpi di pistola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) Potrebbe trattarsi di una, questo il movente che ha portato all’omicidio di un 38enne, di nazionalità indiana, il cui corpo è stato riin un casolare situato alla periferia di, in particolare a Ceglie del Campo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni del caso, seguite dagli agenti della squadra mobile dicoordinati dal magistrato Matteo Soave, la vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo mortale al petto mentre era con alcuni connazionali nella struttura attualmente in disuso. È successo nella tarda serata di venerdì 31 maggio, intorno alle 23.30. La struttura in questione, abbandonata da decenni, inizialmente designata per ospitare un centro sanitario, è diventata da tempo rifugio per alcuni senzatetto e cittadini extracomunitari.