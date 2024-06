Sgombero di una villa confiscata a Benevento | un bel modo di festeggiare il 2 giugno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAbbiamo appreso con grande felicità la notizia delle operazioni didi una, evidentemente ancora abusivamente utilizzata dall’ex proprietario. Davvero una bella giornata! Un grazie particolare al Prefetto di, Carlo Torlontano, ed un plauso a tutte le forze di polizia ed a coloro che hanno reso possibile attuare tale provvedimento. Un’ azione di profondo significato alla vigilia del 2, Festa della Repubblica, sottolineando con azioni concrete che la credibilità dello Stato, in tutte le le sue espressioni, nella lotta alle mafie passa anche attraverso la confisca ed il riutilizzo dei beni sottratti alle criminalità organizzate. Lae liberata sarà riutilizzata dall’Arma dei Carabinieri che ringraziamo per la manifestazione d’interesse presentata per il tramite dell’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’apposita conferenza dei servizi, indetta dall’Agenzia del Beni confiscati alla criminalità organizzata.