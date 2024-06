ScreenRadio Weekly 1 giugno 2024 tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 1 giugno 2024) Torna ilcome ogni finediil programma che raccoglie i nostri show più amati. Nel menù di oggi Guida per riconoscere i tuoi film, l’audio guida che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco ci ha parlato di Eileen. Di L’esorcismo – L’ultimo atto. E del debutto registico di Jerry Seinfeld con il suo Unfrosted, disponibile su Netflix. Si torna a parlare di Cannes, poi, con il colpo di fulmine dei nostri Giacomo Lenzi e Giuseppe Grossi per Parthenope di Paolo Sorrentino. E sì, visto che amiamo la nostalgia, abbiamo chiacchierato anche di Ritorno al futuro. Ascolta “” su Spreaker. Troveretee Guida per riconoscere i tuoi film sulle principali piattaforme da Spreaker a Spotify.