Recensione Shogun | un’imperdibile serie epica

(Di sabato 1 giugno 2024) Ladi, la trasposizione dell’omonimo romanzo di James Clavell, non può che dare atto dell’epicità della, eccellente adattamento di uno dei capisaldi del genere storico ambientato in un Giappone feudale ricco d’intrighi e giochi di potere TITOLO ORIGINALE: Sh?gun. GENERE: Avventura, storico. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Justin Marks, Rachel Kondo. CAST: Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Takehiro Hira, Tommy Bastow, Fumi Nikaido. DURATA: 60 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 27 febbraio 2024. Nella lunga e ricca storia del cinema e della tv,di James Clavell, brillante romanzo storico d’avventura del 1975, è stato trasposto soltanto una volta, precisamente nel 1980.