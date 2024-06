Pesaro vota il dopo Ricci Il Pd a difesa del fortino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Il Pd ha unda difendere, l’ultimo rimasto tra i capoluoghi di provincia delle Marche. Il centrodestra ha invece di fronte l’impresa più difficile da compiere, ben oltre la conquista di Ancona. Ecco perché le elezioni comunali disono uno snodo non solo per la città di Rossini chiamata a eleggere il successore di Matteo, uno che – piaccia o no – un segno sulla città l’ha lasciato. Sono uno snodo anche in chiave regionale, al punto da spingere il Partito democratico a mettere da parte le liti – che torneranno, statene certi – per fare un accordo al rialzo sulla candidatura di Andrea Biancani, il quale alle ultime elezioni regionali riuscì nell’impresa di sfondare le diecimila preferenze: un fuoriclasse delle campagne elettorali.