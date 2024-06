Palio di Primavera Ragazzi a caccia della ’Bastola’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) GUALDO TADINO – Oggi è il giorno deldi2024 con i giovani giocolieri a sfidarsi per la conquista dell’ambito drappo ed il rogobastola, nemicacittà. Il programmamattinata prevede alle 10 la pesa dei carretti ed il sorteggio dell’ordine di partenza delle gare e alle 11 le prove dei somari. Nel pomeriggio, dopo la sfilata di ieri sera, tornerà in scena il corteo storico alle 16, seguito dalla benedizione dei giocolieri e dei somari. Quindi, alle 15 il via alle gare con la corsa col somaro a carretto, il tiro con la fionda, il tiro con l’arco e la corsa col somaro a pelo che vedrà tutte e quattro le porte duellare spalla a spalla per la vittoria del. Il drappo di questa edizione è stato realizzato sulla base del bozzetto disegnato da Samuele Tacchi,scuola secondaria di secondo grado F.