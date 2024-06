Oroscopo Branko Sabato 1 Giugno 2024 | Cancro agitato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 1 giugno 2024) L’diper oggi,Ariete Grazie a questa congiuntura astrologica molto favorevole che vede tanti pianeti allineati positivamente, questo fine settimana sarà pieno di incontri, di impegni ma anche di entusiasmo e di socialità. Toro Queste stelle valorizzano le vostre intuizioni e il vostro istinti, invitandovi a mettere da parte, almeno per questo weekend, la razionalità. Non fatevi condizionare da nessuno. Gemelli La Luna in aspetto positivo porterà nuovi incontri e favorirà la nascita di nuove amicizie. Cercate di sfruttare appieno il supporto delle stelle.L’opposizione della Luna vi renderà alquanto agitati ed impazienti soprattutto se state aspettando una risposta che non arriva da tempo e che per voi potrebbe essere dirimente.