Meloni chiede referendum Ue e attacca Schlein | odio da sinistra

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu. (askanews) – Un’ora di comizio in cuiche il voto sia un “” tra due idee di Europa,lache sparge “e livore” e “fornisce alibi agli estremisti”, e sfida Elly: “Dica se pensa che io sia una dittatrice, non scappi”. Giorgiachiude la campagna elettorale di Fdi in piazza del Popolo a Roma perchè, spiega, “non rinunceremo mai alla piazza, che è da dove siamo venuti”. Di fronte al palco allestito sotto la scalinata del Pincio da cui arrivano i ragazzi di Gioventù nazionale con le sagome di cartone di Elly, Fabio Fazio, Lucia Annunziata, alcune migliaia di persone – 30 mila per gli organizzatori, ma la piazza non è piena – e tutto lo stato maggiore di Fratelli d’Italia: da Ignazio La Russa (“Qua non sono presidente del Senato”) ai ministri Carlo Nordio, Raffaele Fitto, Nello Musumeci, Andrea Abodi, Gennaro Sangiuliano, Daniela Santanchè, Francesco Lollobrigida fino naturalmente ad Arianna, che gestisce la “regia” dell’evento con Giovanni Donzelli nelle vesti di presentatore.