Fonte : quotidiano di 1 giu 2024

Il flottante al momento dell’ammissione è del 21,8% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 42,2 milioni di euro. 000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali in Italia e all’estero, si caratterizza per la grande attenzione ai temi della ricerca e sviluppo e per un percorso di crescita per linee esterne che ha portato alla realizzazione di 11 acquisizioni dal 2019 con le successive fusioni, dimostrano la capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.

Mare Group quotata in Borsa cavalca l’innovazione tecnologica