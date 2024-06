Manager di 32 anni subisce uno stupro di gruppo in un locale sui Navigli dopo un anno viene licenziata per efficientamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) A marzo del 2023 fu vittima di unodiin unsui, a Milano. Oggi,unda quella terribile notte, è statadall’azienda per cui lavorava. A subire il benservito, giustificato con la necessità di una “maggior efficienza”, è stata unatorinese di 32. La donna,una festa alcolica, secondo quanto raccontato da La Stampa, il 21 marzo 2023stuprata per una notte intera da tre ragazzi che conosceva. I responsabili della violenza vengono identificati e arrestati, mentre la vittimacurata in ospedale. Colleghi e dirigenti dell’azienda per cui lavorava la 32enne, specializzata nel commercio di brand di lusso, con uffici ad Assago ma sede legale in Olanda, si dimostrano inizialmente vicini a lei, dandole tutto il loro sostegno.