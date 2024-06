Lungomare ecologico e più sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) A Cesenatico è iniziato il conto alla rovescia del progetto di radicale riqualificazione delviale Colombo nella zona delle colonie di Ponente, dal canale Tagliata fino all’intersezione con via de Varthema, coinvolgendo anche i cosiddetti "stradelli", le vie che portano al mare (Pinzon, via Diaz e viale Cabral), che non saranno soltanto dei punti di passaggio ma dei veri e propri poli attrattivi, caratterizzati da ampi spazi per l’attività fisica, lo sport all’aria aperta e l’intrattenimento. L’obiettivo è quello di valorizzare il cosiddetto waterfront, riqualificare e mettere in sicurezza il tratto terminale della foce del Tagliata, creare nuovi spazi urbani per la mobilità sostenibile, con percorsi ciclo-pedonali, l’implemento di dotazioni urbane con una particolare attenzione al verde e ad una adeguata illuminazione che renda la zona ancora più sicura.