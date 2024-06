LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | scattano le prove libere si lavora in direzione di qualifiche e Sprint Race

Leggi tutta la notizia su oasport

10.13 Vediamo quale sarà il primo tempo di riferimento del turno. Ricordiamo che sono in azione anche le wild-card Pol Espargarò e Lorenzo Savadori. 10.12 I piloti sono già impegnati nel giro di lancio. Condizioni ideali per testare le gomme inSR e gara. 10.11 Si parte! Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti della sessione 10.10 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2 DEL MUGELLO!!!!!!! 10.08 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto per i 30 minuti della seconda sessione di. Al Mugello condizioni perfette. Sole pieno e temperature in rapida risalita. Siamo sui 18° e 30° sull'asfalto. 10.06 Aprilia ha messo entrambe le moto ufficiali nel top10, quindi Oira ha messo a segno il quarto crono.