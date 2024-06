LIVE Italia-Brasile 2-3 Nations League volley femminile in DIRETTA | sconfitta e rimpianti per le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.46: Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 13.30 per-Cina. Buona giornata! 8.44: Per il22 i punti di Ana Cristina, che ha giocato un grande primo set e un grande finale ma ha avuto un enorme buco nero nella parte centrale, 19 di Rosamaria, 13 di Gabi e 11 di Carol. Per l’29 punti di Egonu, 19 di Danesi, 11 di Sylla e 9 di Fahr 8.42: Troppi gli errori al servizio dal quarto set in avanti per la squadra di Velasco. Il problema delera il cambio palla, anche con ricezione buona. Poco era cambiato con l’ingresso di Macris in regia ma sei servizi sbagliati nella prima parte del quarto set, con l’lanciatissima hanno tenuto a galla le brasiliane che poi hanno sfruttato un fisiologico appannamento in attacco di Egonu, fin lì devastante e hanno vinto un match che sembrava perso 8.