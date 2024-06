Le memorie dell’ex staffetta partigiana | la prima volta delle donne al voto e la nascita della Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano – Sandra Gilardelli, exnella Brigata Alpina Cesare Battisti, 99 anni il mese prossimo, “na sin dallaora e poi ancora più a sinistra” (confessa) oggi è la Festa. Che ricordi ha di quel 2 giugno del 1946, con lechiamate alper la? "La mia città era in festa, l’obiettivo era stato raggiunto, eravamo riusciti a conquistare la libertà perché come diceva mio padre ’l’uomo non libero non è felice’. Ho vissuto quella giornata con gioia trasmessa...avrei compiuto 21 anni il mese dopo e quindi non ho potuto votare ma ho accompagnato mia madre che era fiera di poter esercitare questo diritto per la. Siamo andati a votare nelle scuole di viale Romagna.