L’alleanza tra Pechino e le aziende di telecomunicazioni che spaventa Washington

(Di sabato 1 giugno 2024) Continuano ad aumentare i timori americani per l’attivismo cinese nel settore dei cavi sottomarini. Non solo per la massiccia espansione in tutto il mondo dei progetti di Hmn Tech, uno dei principali operatori internazionali di posa di cavi, ma anche per la capacità dell’azienda di fare sistema con altri giganti cinesi del mondo dellee di Internet. In particolare quelle che vengono definite le Big Three: China Telecom, China Unicom e China Mobile. Grandi operatori statali che negli ultimi anni hanno aumentato massicciamente i loro investimenti nella realizzazione di nuove infrastrutture sottomarine, giocando di sponda con Hmn Tech, che costruisce e posa cavi, ma formalmente non ne possiede nessuno. Foraggiate da finanziamenti pubblici, queste società sono in grado di esporsi anche in progetti economicamente incerti che per altreprivate sarebbero poco sostenibili o troppo a rischio.