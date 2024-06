Incidente sullo Zerbion morti lo sciatore Pession e la fidanzata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu. (askanews) – Sono lodella squadra italiana di Coppa del mondo Jean Daniel, 28 anni, e laElisa Arlian, 27, le vittime dell’sul Monte, in Valle d’Aosta. I due sono stati trovati senza vita nel pomeriggio sulla parete nord della montagna, in un intervento di elisoccorso organizzato dal Soccorso alpino in seguito al loro mancato rientro. “Una terribile tragedia colpisce il mondo degli sport invernali e in particolare lo sci velocità. In un tragicodi montagna occorso sopra Champoluc (Ao) ha perduto la vita Jean Daniel, ventottenne componente della squadra di Coppa del mondo. Insieme aè morta anche la”, dice in una nota la Federazione italiana Sport invernali.