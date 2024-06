Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 1 giugno 2024)live dellatraoggi, sabato 1 giugno Proseguono i raid dinella Striscia di Gaza dopo quasi otto mesi dagli attentati del 7 ottobre. I morti sono oltre 36.280 e i feriti più di 82mila. Per il segretario di Stato Usa Antony Blinken, “la situazione umanitaria nella Striscia resta disastrosa”. Secondo le Nazioni Unite, “gli aiuti umanitari inviati a Gaza non arrivano alla popolazione”. Intanto, la situazione si complica anche nel Mar Rosso dove i ribelli yemeniti Houthi hanno bersagliato la portaerei statunitense Eisenhower dopo i raid aerei angloamericani che hanno provocato 16 morti e 41 feriti in tre province controllate dal gruppo armato sciita. Di seguito ledi oggi, sabato 1 giugno 2024, sullatrae la crisi in corso in Medio Oriente.